-İRAN'DAKİ DEPREM: 7 ÖLÜ TAHRAN (A.A) - 21.12.2010 - İran'ın güneydoğusunda dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre, 7 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Yerel bir yetkilinin sözlerini aktaran Mehr haber ajansı, depremin Sahraj bölgesini vurduğunu ve kalıntıların altından 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti. Depremin merkez üssünün Kırman eyaletinde bulunan Hüseyinabad kentinin yakınlarında olduğunu bildiren yetkililer, depremden sonra, biri 5 büyüklüğünde olmak üzere, 22 artçı depremin kaydedildiğini söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.