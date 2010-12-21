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Dünya

İRAN'DAKİ DEPREM: 7 ÖLÜ TAHRAN (A.A)

21 Aralık 2010 12:24

-İRAN'DAKİ DEPREM: 7 ÖLÜ TAHRAN (A.A) - 21.12.2010 - İran'ın güneydoğusunda dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre, 7 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Yerel bir yetkilinin sözlerini aktaran Mehr haber ajansı, depremin Sahraj bölgesini vurduğunu ve kalıntıların altından 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti. Depremin merkez üssünün Kırman eyaletinde bulunan Hüseyinabad kentinin yakınlarında olduğunu bildiren yetkililer, depremden sonra, biri 5 büyüklüğünde olmak üzere, 22 artçı depremin kaydedildiğini söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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