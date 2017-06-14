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Dünya

İran'da zumba yasağı

Yasağa gerekçe olarak "İran kültürüne uymamadığı" gösterildi

14 Haziran 2017 14:16

İran'da, başta zumba olmak üzere, aerobik, body ritim ve hiphopun "İran kültürüne uymadığı" gerekçesiyle spor ve fitnes salonlarında uygulanmasının yasaklandığı bildirildi.

İranlı öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) İran Herkes İçin Spor Federasyonu açıklamasına dayandırdığı haberine göre, "ihtiva ettiği dans figürleri ve müziklerin İran kültürüne uymadığı" gerekçesiyle zumba ve benzeri bazı fitnes sporları yasaklandı.

İran Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dans şeklindeki hareketlerin "yasal yönden sakıncalı" olduğu hatırlatılarak, il ve ilçe spor müdürlüklerine, zumba benzeri sporların fitnes ve spor salonlarında yasaklanması yönünde direktif verildiği kaydedildi.

Spor salonlarında uygulanan programların, "toplumun kültürel yapısı ile uyumlu olması gerektiği" vurgulanan açıklamada, "Zumba kültürel şartlara uyum bakımından sorunlu olduğu için, spor salonlarının zumba programları sunması yasaklanmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca zumbanın yanı sıra, aerobik, body ritim ve hiphop spor dallarının da ülkede çok rağbet görmesine rağmen, ihtiva ettiği yabancı müzik ve dans figürleriyle ülke kültürüne ters düştüğü için yasak kapsamına alındığı ifade edildi.

Söz konusu yasak, bazı uluslararası kuruluşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu'nun (TAFISA) bir yetkilisi "ülkelerin politik kararlarına müdahale edemeyeceklerini" belirtti.

İran'da kadın taraftarlara stadyumlarda spor müsabakalarını izlemeye izin verilmemesi konusu son cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani taraftarları, seçim sonrası konunun hükümet tarafından gündeme alınmasını istemişti.

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