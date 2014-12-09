İran'da Zencani baskını; 20 gözaltı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde yapılan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili aralarında önceki hükümetten üst düzey bürokratların da olduğu 20 kişi gözaltına alındı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada adı geçen işadamı Reza Zarrab'ın İran'daki ortağı oldupu belirtilen Babek Zencani isimli işadamı, yolsuzluk soruşturmalarının odağında bulunuyor. İran'da 70'e yakın şirkette hisseleri bulunan Zencani, satılan petrolden elde edilen geliri İran Merkez Bankasına eksik aktarmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Ahmedinejad döneminde yapıldığı tespit edilen yolsuzlukla ilgili olarak aralarında önceki hükümetten üst düzey bürokratların da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını, 30 kişinin ise ifade vermek üzere adli mercilere davet edildiğini söyledi. Alevi, gözaltına alınan 20 kişiden 3'ünün tutuklandığını belirtti.

Bugün’de yer alan habere göre, tutuklananların kimliği hakkında bilgi vermeyen Alevi, soruşturmaların devam ettiğini belirterek, soruşturmanın ayrıntılarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Babek Zencani isimli işadamı, yolsuzluk soruşturmalarının odağında bulunuyor. İran'da 70'e yakın şirkette hisseleri bulunan Zencani, satılan petrolden elde edilen geliri İran Merkez Bankasına eksik aktarmakla suçlanarak tutuklanmıştı. İran basınında, Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi'nin de Zencani ile bağları olduğu haberleri yer almıştı.

İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, Zencani'nin ülkeyi 2,5 milyar dolardan fazla zarara soktuğunu belirterek, bu dosyalardan başka, biri 2,5 milyar avro diğeri ise 1,5 milyar dolar olmak üzere iki yolsuzluk dosyasının daha olduğunu açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki yolsuzluklarla ilgili gereğinin yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Tahran'da düzenlenen Yolsuzlukla Mücadele Konferansıyla ilgili Hamaney'in mesajını talep etmesi üzerine Hamaney resmi internet sitesinde yayınladığı mesajında, yolsuzluklarla ilgili hassasiyeti takdirle karşıladığını, fakat bu ve bunun gibi konferansların sorunun çözümünde yeterli olmadığı ifadelerini kullandı.

Hamaney, şunları kaydetti:

"Siz yöneticiler ve devletin üç erki için (yasama, yürütme ve yargı) konu açık değil mi? Yöneticiler ve yetkililer arasında fikir birliliği varken niçin kararlı adımlar atılmıyor ve her şey ortaya çıkarılmıyor? Beklentim, ister konferanslarla ister konferanssız, yetkililerin bu konuda kesin ve kararlı adımlar atmaları ve uygulamalarıdır. Başarılar diliyorum."

Konferansta daha önce konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yolsuzluğun ana kaynağının "tekelleşme" olduğunu vurgulayarak, "Eğer sermaye, gazeteler, haber ajansları, askeri güç ve diğer güç elemanları tek bir kurumda toplanırsa bu kurumun başındakiler Ebuzer ve Selman dahi olsalar yolsuzluk kaçınılmazdır. Halk, bizden yolsuzlukla kesin ve ayrım gözetmeksizin mücadele etmemizi istiyor. Bu mücadeleyi yapabilmek için e-devlet sistemini yaygınlaştırmamız çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.