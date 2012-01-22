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Dünya

İran’da yolcu gemisi battı

İran'ın güney sularında bir yolcu gemisinin batmasını sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

22 Ocak 2012 02:00

T24 - İran'ın güney sularında bir yolcu gemisinin batmasını sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.


İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüz Adası'ndan yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Bender Abbas'a yolcu taşıyan bir geminin batması sonucu 16 yolcunun öldüğünü bir kişinin de kaybolduğunu duyurdu. 5 kişinin de kurtarıldığı olayda, kayıp kişinin bulunması için arama işlerinin devam ettiği kaydedildi. 22 yolcu taşıyan gemi dün yerel 17 sularında kötü hava koşulları nedeni ile Hürmüz Adası'nın yaklaşık bir mil uzaklığında su alarak batmış. İran'ın İRNA ajansı, geminin batmadan yakıtının bittiğini kaydetti.


Kurtarılan gemi kaptanının güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi


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