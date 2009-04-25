İran'da yeni petrol yatakları bulundu

İran Petrol Bakanı Gulam Hüseyin Nozeri, iki büyük petrol ve doğal gaz yatağı keşfedildiğini söyledi. Nozeri, ülkenin güneyindeki Huzistan ve Fars eyaletlerinde bulunan yeni

yataklarla petrol ve doğal gaz rezervlerinin daha da arttığını belirtti.



Huzistan'daki yeni petrol yatağıyla birlikte bu bölgedeki toplam rezervin 4,5 milyar varile yükseldiğini kaydeden Nozeri, Fars'taki yatakta da 6 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu bildirdi. İran'da son birkaç yılda bulunan yeni yataklarla birlikte petrol

rezervinin 140 milyar varili geçtiği belirtiliyor. Dünyanın dördüncü ve OPEC'in ikinci büyük petrol üreticisi olan İran, günlük petrol üretimini 2015'e kadar 5,3 milyon varile çıkarmayı planladığını

açıklamıştı.

