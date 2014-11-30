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Dünya

İran'da yabancı televizyon kanallarını engelleyen sinyal bozucular tartışılıyor

İran'da, bazı yabancı televizyon kanallarının izlenmemesi için, 2001'den itibaren uydu yayınlarını bozmak için 'sinyal bozucular' kullanılıyor

30 Kasım 2014 20:53

İran'da cep telefonu, radyo ve televizyon yayınının sinyalini azaltarak iletişimi bozan "cihazların" sağlık üzerindeki etkileri tartışılıyor.

İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'nın haberine göre, İran Ulaştırma Bakanı Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Sosyal Refah ve Sağlık bakanları ile Atom Enerji ve Çevre Kurumu başkanlarından, "sinyal bozucuların", tehlikeli hastalıklara yol açıp açmayacağına ilişkin kapsamlı bir araştırma yapmalarını istediğini, bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sinyal bozucuların "sınırı aştığında" tehlikeli ve zararlı olacağına değinen Vaizi, "Uzmanlar, başkent Tahran'ın farklı bölgelerinde parazitler (sinyal bozucular) hakkında rapor hazırlayarak daha önce de Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sunmuştu. Ancak bu parazitlerin bazıları bizim gözetimimizde değil" ifadelerini kullandı.

İran'da, bazı yabancı televizyon kanallarının izlenmemesi için, 2001'den itibaren uydu yayınlarını bozmak için "sinyal bozucular" kullanılıyor.

Uzmanlar ise ülkede çok sık kullanılan "sinyal bozucuların" yüksek radyasyon yayan cihazlar olduğunu, bunun da kanser riskini artırdığını savunuyor.

 

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