-İran'da uyuşturucu suçlarından 488 kişi idam edildi LONDRA (A.A) - 15.12.2011 - Uluslararası Af Örgütü, İran'da bu yıl uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan idam edilenlerin sayısının neredeyse üç kat artarak 488 olduğu bildirdi. Örgütün açıklamasında, İran'ın dünyanın, nüfusa oranla en çok idamın yapıldığı ülke olduğu belirtildi. Örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika yetkilisi Ann Harrison, İranlı yetkililerin, büyük uyuşturucu sorunuyla baş edebilmek için "şaşırtıcı oranda idam cezasını infaz ettiğini" söyledi. Harrison, ancak idamın uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinde hapis cezasından daha etkili olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtti. İran'da son olarak üç hafta önce 11 uyuşturucu kaçakçının idam edildiği bildirilmişti.