-İran'da uçak kazası: 11 yaralı TAHRAN (A.A) - 04.09.2011 - İran'da 230 yolcu taşıyan bir uçağın havaalanına inişte lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, aralarından İranlı bir politikacının da bulunduğu 11 kişi yaralandı. İran devlet televizyonunun haberinde, İranlı hayayolu şirketi Mahan'a ait Airbus tipi uçağın gece yarısı Meşhed havaalanına indiği sırada lastiğinin patladığı bildirildi. Yaralananlar arasında, İran'da 2009 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın rakibi olan muhafazakar politikacı Muhsin Rızai'nin de bulunduğu belirtilen haberde, Rızai'nin kazada hafif yaralandığı kaydedildi. İranlı yetkililer, ülkede yaşanan uçak kazalarının, uçakların eski olmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan yedek parçaların, Batılı ülkelerin İran'a uyguladıkları, gelişmiş parçaların ihracatını yasaklayan ambargoya takılmasından kaynaklandığını belirtiyor.