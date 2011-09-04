T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da uçak kazası: 11 yaralı TAHRAN (A.A)

04 Eylül 2011 12:46

-İran'da uçak kazası: 11 yaralı TAHRAN (A.A) - 04.09.2011 - İran'da 230 yolcu taşıyan bir uçağın havaalanına inişte lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, aralarından İranlı bir politikacının da bulunduğu 11 kişi yaralandı. İran devlet televizyonunun haberinde, İranlı hayayolu şirketi Mahan'a ait Airbus tipi uçağın gece yarısı Meşhed havaalanına indiği sırada lastiğinin patladığı bildirildi. Yaralananlar arasında, İran'da 2009 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde  Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın rakibi olan muhafazakar politikacı Muhsin Rızai'nin de bulunduğu belirtilen haberde, Rızai'nin kazada hafif yaralandığı kaydedildi. İranlı yetkililer, ülkede yaşanan uçak kazalarının, uçakların eski olmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan yedek parçaların, Batılı ülkelerin İran'a uyguladıkları, gelişmiş parçaların ihracatını yasaklayan ambargoya takılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24