İran'da tutuklanan kadın gazeteciye destek

Tutuklandığı İran'da bir süredir açlık grevinde bulunan İran asıllı Amerikalı kadın gazeteci Roxana Saberi'ye destek vermek için, geniş katılımlı bir açlık grevi yapılması planlanıyor.



"FreeRoxana" kampanyası, dünyanın her yerinden 24 saatlik dönüşümlü açlık grevine katılacak gönüllüler aradığını ve ilk destek açlık grevinin yarın, Dünya Basın Özgürlüğü gününde başlatılacağını açıkladı.



Northwestern Üniversitesiyle bağlantılı kişilerin oluşturduğu "FreeRoxana" kampanyası, kadın gazetecinin serbest bırakılması için baskı oluşturmayı amaçlıyor.



Saberi, Northwestern Üniversitesinin gazetecilik bölümünden 1999'da mezun olmuştu.



Ocak ayında İran'da tutuklanan Saberi, ABD hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 18 Nisan'da 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Saberi, 21 Nisanda açlık grevine başlamıştı.

