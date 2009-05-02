T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da tutuklanan kadın gazeteciye destek

Tutuklandığı İran'da bir süredir açlık grevinde bulunan İran asıllı Amerikalı kadın gazeteci Saberi'ye destek için, geniş katılımlı bir açlık grev

02 Mayıs 2009 03:00

Tutuklandığı İran'da bir süredir açlık grevinde bulunan İran asıllı Amerikalı kadın gazeteci Roxana Saberi'ye destek vermek için, geniş katılımlı bir açlık grevi yapılması planlanıyor.

"FreeRoxana" kampanyası, dünyanın her yerinden 24 saatlik dönüşümlü açlık grevine katılacak gönüllüler aradığını ve ilk destek açlık grevinin yarın, Dünya Basın Özgürlüğü gününde başlatılacağını açıkladı.

Northwestern Üniversitesiyle bağlantılı kişilerin oluşturduğu "FreeRoxana" kampanyası, kadın gazetecinin serbest bırakılması için baskı oluşturmayı amaçlıyor.

Saberi, Northwestern Üniversitesinin gazetecilik bölümünden 1999'da mezun olmuştu.

Ocak ayında İran'da tutuklanan Saberi, ABD hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 18 Nisan'da 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Saberi, 21 Nisanda açlık grevine başlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24