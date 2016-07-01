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Dünya

İran'da Fransız turiste tecavüz edenlere idam cezası

Tahran'da geçen yıl bir Fransız turist, dört Afgan'ın kendisine tecavüz ettiğini ve gasp edildiğini iddia ederek polise başvurmuştu

01 Temmuz 2016 02:28

İran'ın başkenti Tahran'da geçen yıl Fransız bir turiste tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanan iki Afganistanlı idam cezasına çarptırıldı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden İran'da yer alan habere göre, Tahran Eyaleti Ceza Mahkemesi, bugünkü duruşmada iki Afgan'ın suçunu sabit bularak, haklarında idam cezasına hükmetti. Bir Afgan vatandaşa da zanlılara yardım ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.

Tahran'da geçen yıl eylül ayında ülkeyi ziyaret eden bir Fransız turist, dört Afgan'ın kendisine tecavüz ettiğini ve gasp edildiğini iddia ederek polise başvurmuştu.

Polisin soruşturması sonucu 2 Afgan gözaltına alınmıştı. Diğer iki kişinin ise hala arandığı belirtiliyor.

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