İran’da taş atan öğrenciye idam

T24 - İran’da temyiz mahkemesi, hükümete karşı düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan muhalif bir öğrencinin idam cezasını onayladı.



Muhalif internet siteleri Kelime ve Nevruz’da yer alan haberlerde, 28 Aralık’taki Aşure Günü’nde düzenlenen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan protesto gösterileri sırasında tutuklanan Muhammed Emin Valiyan’ın (20), Allah’a karşı savaş açmak, devletin güvenliğini tehdit etmek ve yöneticilere hakaret etmekle suçlandığı bildirildi.





‘3 taş attım, hiçbiri isabet etmedi’



Haberlerde, Tahran’ın doğusundaki Damgan kentinde bir üniversitede okuyan ve geçen haziranda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini Mahmud Ahmedinecad’a tartışmalı bir şekilde kaybeden muhalif lider Mir Hüseyin Musevi’nin yerel seçim bürosunun üyesi olan Valiyan’ın bu suçlamaları reddettiği de belirtildi.



Kelime, Valiyan’ın gösteriler sırasında güvenlik güçlerine taş atarken çekilmiş bir fotoğrafının mahkemede delil olarak kullanıldığını ve idam cezasının bu fotoğraf temel alınarak verildiğini yazdı. Habere göre, Valiyan, duruşmada taş attığını kabul etti, ancak fırlattığı 3 taşın kimseye isabet etmediğini söyledi.



Valiyan’ın ocak ayında protestolara ilişkin olarak idam cezasına çarptırılan 11 kişiden biri olup olmadığı bilinmiyor. İran basını, bu kişilerden ikisinin cezasının infaz edildiğini, diğerlerinin ise temyiz aşamasında olduğunu duyurmuştu.





