İran'da Şii camisine saldırı: En az 38 ölü

T24 - İran'ın güneydoğusundaki bir Şii camisine yapılan çifte intihar saldırısında en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.

Sistan-Belucistan eyaletinin merkezi Zahidan'daki İmam Hüseyin Camii'nde bu sabah meydana gelen iki ayrı patlamada onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, patlamalardan ilkinin cami yakınlarında, ikincisinin ise camide "Aşura Günü" öncesi düzenlenen anma törenlerine katılan Şii cemaat arasında meydana geldiği belirtildi.

İran Kızılayı'ndan AFP'ye yapılan açıklamada, patlamalarda en az 38 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, patlamaları terör saldırısı olarak niteledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede zaman zaman benzer eylemler düzenleyen Cundullah örgütünden şüphe ediliyor.

Zahedan'daki Merkez Camii'ne 15 Temmuz 2010'da düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmiş, 306 kişi yaralanmış, saldırıyı terör örgütü Cundullah'ın üslendiği belirtilmişti.



