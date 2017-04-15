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Dünya

İran'da sel: 25 ölü

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde başlayan şiddetli yağışın neden olduğu selde en az 25 kişi hayatını kaybetti

15 Nisan 2017 23:45

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde başlayan ve ülkenin kuzeybatısındaki 4 eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu selde 25 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı ISNA,  ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Doğu ve Batı Azerbaycan ile Kürdistan ve Zencan eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Dün erken saatlerde başlayan şiddetli yağışın neden olduğu selde, ölüm ve kayıp vakalarının çoğu seli izleyenlerin suya kapılmasından kaynaklandı.

İran Afet Yönetimi Organizasyonu Başkanı İsmail Naccar da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İçişleri Bakanının emriyle afet bölgelerine gitmek üzere yola çıktığını belirten Neccar, bölge halkına "nehir ve su yolu havzalarından uzak durmaları" uyarısında bulundu.

Sel felaketinin etkili olduğu 4 eyalete bağlı birçok köy ve kasabadaki yol ve altyapı sistemlerinde büyük maddi zararın oluştuğu kaydedildi.

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