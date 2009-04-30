İran'da seçim öncesi tansiyon yükseliyor

İran'da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında reformistlerle muhafazakarlar arasında söz düellosu devam ediyor.



Temmuz ayında yapılacak seçimlere katılacak şimdiki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejat'ın koyu taraftarlarından olan Birleşik İslam Partisi Merkez Şur'asının üyesi Hocatülislam Cafer Şecuni, Gazvin Şehri'nde halka hitaben yaptığı konuşmada seçime katılan reformist adayları kesin bir dille eleştirdi.



Şecuni, cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan iki reformist aday, Milli İtimad Partisi Başkanı Mehdi Kerrubi ve eski Başbakan Mirhüseyin Musevi'nin seçildikleri takdirde hicapsızlığa (örtünmeye) karşı hayata geçirilen toplumsal projeler ile internete ve basına koyulan sınırlamaları ortadan kaldıracaklarını ileri sürdü.



Azeri Medya Forum Ajansı'nın haberine göre, Secuni şöyle konuştu;



``Halk ülkeyi Batı'ya doğru sürüklemeye çalışan bir sıra parti ve şahısları iyi tanıyor. Onlar reformcu adı altında internete koyulan süzgeç yasasını kaldıracaklarını ve toplumsal güvenlik projesini durduracakları vaadinde bulunuyorlar. Elbette onlar bu arzularını mezara götürecekler. Bu vaatlerle onlar yalnızca sokak kadınlarının, rezillerin ve serserilerin oylarını kazanabilirler.''



İran'ın düşmanlarının devrimi mahvetmek için ülkeye getirilen bir dizi mallara sübvansiyon yaptığını belirten Şecuni, ``Düşman devrimi yok etmek için ülkeye getirilen kadın giyimlerini, kısa elbiseleri ve dar mantoları sübvanse (mali yardım) ediyor. Ben İran'da solcu ve sağcı ifadelerini kimlerin ortaya attığını bilmiyorum. Sadece onu biliyorum ki; reformistler cephesinden Batı'ya bağlılıktan başka bir hayır görmedik'' diye konuştu. (DHA)



