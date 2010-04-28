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Dünya

İran'da PJAK'la çatışma: 3 ölü

İran güvenlik güçleriyle PKK'nın nın İran uzantısı PJAK arasındaki çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - İran güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK arasında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Devlet televizyonu, Urumiye kentinde dün geceki çatışmada 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, güvenlik güçlerinden kayıp verilmediğini duyurdu.


Çatışmalarda teröristlere ait çok sayıda silah ile bol miktarda askeri mühimmat ele geçirildiği belirtildi.


Türkiye-İran-Irak üçgenindeki dağlık bölgelerde barınan PJAK'lı teröristlerle İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışma çıkıyor.


Türkiye, İran, Irak, ABD, AB, BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PJAK'ın sivillere ve güvenlik güçlerine karşı düzenlediği terör eylemlerinde binlerce kişi hayatını kaybetti.

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