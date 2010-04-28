İran'da PJAK'la çatışma: 3 ölü

T24 - İran güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK arasında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.





Devlet televizyonu, Urumiye kentinde dün geceki çatışmada 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, güvenlik güçlerinden kayıp verilmediğini duyurdu.





Çatışmalarda teröristlere ait çok sayıda silah ile bol miktarda askeri mühimmat ele geçirildiği belirtildi.





Türkiye-İran-Irak üçgenindeki dağlık bölgelerde barınan PJAK'lı teröristlerle İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışma çıkıyor.





Türkiye, İran, Irak, ABD, AB, BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PJAK'ın sivillere ve güvenlik güçlerine karşı düzenlediği terör eylemlerinde binlerce kişi hayatını kaybetti.