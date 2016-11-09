İran'da otobüs devrildi; 20 ölü

İran'ın Fars eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Habertürk'ün Mehr Haber Ajansı'ndan referans verdiği habere göre, Fars eyaletine bağlı Dejkord ilçesinde Yezd kentinden Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri için Irak'ın Kerbela kentine seyreden otobüs devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Hicrî takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonra gelen Safer ayının 20'nci günündeki anma etkinliklerine Erbain törenleri adı veriliyor. Şiiler anma etkinliklerinde yas, ağıt ve mersiye törenleri yaparken, Sünniler ise Kerbela şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okuma etkinlikleri düzenleniyor.