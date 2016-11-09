T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da otobüs devrildi; 20 ölü

İran'ın Fars eyaletinde Kerbela'ya giden otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi de yaralandı.

09 Kasım 2016 03:04

İran'ın Fars eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Habertürk'ün Mehr Haber Ajansı'ndan referans verdiği habere göre, Fars eyaletine bağlı Dejkord ilçesinde Yezd kentinden Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri için Irak'ın Kerbela kentine seyreden otobüs devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Hicrî takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonra gelen Safer ayının 20'nci günündeki anma etkinliklerine Erbain törenleri adı veriliyor. Şiiler anma etkinliklerinde yas, ağıt ve mersiye törenleri yaparken, Sünniler ise Kerbela şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okuma etkinlikleri düzenleniyor.

ETİKETLER

İranotobüs kazasıKerbelaŞİİölüaşure ayıHicri takvimSünniKuran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24