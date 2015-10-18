İran'da 'Muharrem tıraşı' yasaklandı

Tahran yönetimi, Muharrem ayının başlamasıyla birlikte son yıllarda ülkede yaygınlaşan ve "Muharrem tıraşı" olarak tanımlanan saç tıraşı ve makyajını yasakladığını bildirdi. Tahran Berber ve Kuaförler Birliği üye tüm kuaförlere gönderdiği yazıda yasağa uymayanlar hakkında yasal takip başlatacağı uyarısında bulundu.

Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin'in Muharrem ayında Kerbela'da şehit edilmesiyle ilgili her yıl geniş kapsamda ülkede yapılan anma törenleri son 1-2 yıldır başka boyutlar kazanması ülke yönetimince tepkiyle karşılandı.

Özellikle gençler arsında Hz. Hüseyin veya diğer din önderlerinin adı yahut figürünün saç tıraşı veya makyajla kafa yahut vücuda yansıtılması ülkede adeta bir moda haline geldi. Bu tip saç tıraşı ve makyaj yapılmasının dine hakaret olduğunu savunan Erkek Berberler Birliği Başkanı Mustafa Guvahi, tüm üyelerin yasak konusunda bilgilendirildiğini, yasağa uymayanların dükkanların kapatılacağını söyledi.

Benzer bir uyarı kadın kuaförlere de gönderilirken ülkede "Muharrem'e özgü makyaj" adıyla reklam yayınlanmasının da yasaklandığı belirtildi.