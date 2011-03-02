İran'da muhaliflerle polis arasında çatışma çıktı

T24 - İran'ın muhalif internet sitesi Kaleme, Başkent Tahran'da muhaliflerle polis arasında çatışma çıktığını duyurdu. Siteye göre, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanıyor. İran'da muhalefetin önde gelen iki ismi Mir Hüseyin Musavi ile Mehdi Kerrubi'nin de dün tutuklandığı bildirilmişti.



"Kaleme"ye göre, Musavi ile Kerrubi cezaevine gönderildi. İki muhalefet liderinin başkent Tahran'daki Haşmetiye cezaevine konuldukları belirtildi. Musavi'nin sahip olduğu "Kaleme" internet sitesinin bildirdiğine göre, İran'da Adalet Bakanlığı yetkililerinden tutuklamalarla ilgili bilgi alınamadı.



ABD ve Almanya'da temsilcilikleri bulunan "İran-Uluslararası İnsan Hakları Girişimi" örgütü, Musavi ile Kerrubi'nin, "halkı hükümete karşı protesto yapmaya kışkırtma suçundan" iki haftadır ev hapsinde olduklarını bildirdi. İran Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Musavi ile Kerrubi'nin bugün tutuklanarak hapse atıldıklarını yalanladı. Fars ajansı, adını belirtmediği yetkilinin şu açıklamasını verdi: "Musavi ile Kerrubi şu anda evlerindedirler. Sadece iletişim olanaklarına kısıtlama getirilmiştir."





