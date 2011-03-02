T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da muhaliflerle polis arasında çatışma çıktı

İran'ın muhalif internet sitesi Kaleme, Başkent Tahran'da muhaliflerle polis arasında çatışma çıktığını duyurdu.

02 Mart 2011 02:00

T24 - İran'ın muhalif internet sitesi Kaleme, Başkent Tahran'da muhaliflerle polis arasında çatışma çıktığını duyurdu. Siteye göre, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanıyor. İran'da muhalefetin önde gelen iki ismi Mir Hüseyin Musavi ile Mehdi Kerrubi'nin de dün tutuklandığı bildirilmişti.

"Kaleme"ye göre, Musavi ile Kerrubi cezaevine gönderildi. İki muhalefet liderinin başkent Tahran'daki Haşmetiye cezaevine konuldukları belirtildi. Musavi'nin sahip olduğu "Kaleme" internet sitesinin bildirdiğine göre, İran'da Adalet Bakanlığı yetkililerinden tutuklamalarla ilgili bilgi alınamadı.

ABD ve Almanya'da temsilcilikleri bulunan "İran-Uluslararası İnsan Hakları Girişimi" örgütü, Musavi ile Kerrubi'nin, "halkı hükümete karşı protesto yapmaya kışkırtma suçundan" iki haftadır ev hapsinde olduklarını bildirdi. İran Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Musavi ile Kerrubi'nin bugün tutuklanarak hapse atıldıklarını yalanladı. Fars ajansı, adını belirtmediği yetkilinin şu açıklamasını verdi: "Musavi ile Kerrubi şu anda evlerindedirler. Sadece iletişim olanaklarına kısıtlama getirilmiştir."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24