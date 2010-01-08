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Dünya

İran'da muhalif lidere suikast girişimi

İranlı muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin aracına ateş açıldığı bildirildi.

08 Ocak 2010 02:00

T24 - İranlı muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin aracına ateş açıldığı, Kerrubi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

BBC Türkçe, Kerrubi'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, muhalif liderin zırhlı aracının kuzeydeki Kazvin kentinde saldırıya uğradığını belirtti.

Kerrubi'nin Kazvin'e, hayatını kaybeden bazı muhalefet taraftarlarının cenazesine katılmak üzere gittiği ifade edildi.

İnternet sitesinde, Kerrubi'nin içeride bulunduğu sırada, yaklaşık 500 Besic milisi ve çevre köylerin sakinlerinin cenaze evinin etrafını sardığı, taş atarak camları kırdığı aktarıldı.

Habere göre Kerrubi olay yerinden ayrılırken ise aracına ateş edildi.

Ancak zırhlı olan aracın sadece camları zarar gördü.

Kerrubi de olaydan yara almadan kurtuldu.

Kerrubi taraftarları, evin kuşatıldığı 4 saat boyunca polisin müdahale etmediğini savundu.

Ayrıca Kerrubi'nin korumalarının da açılan ateşe karşılık vermediğinin altı çizildi.

Reformcu eğilimli eski meclis başkanı Mehdi Kerrubi Haziran ayında, eski başbakan Mir Hüseyin Musavi ile birlikte, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmıştı.

İki isim de Mahmud Ahmedinejad'ın galibiyetiyle sonuçlanan seçimine hile karıştırıldığını savunuyor.

Seçimin ardından bu iki ismin önderliğinde çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.

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