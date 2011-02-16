-İRAN'DA MUHALEFET LİDERLERİNE GÖZETİM TAHRAN (A.A) - 16.02.2011 - İran'da muhalefet liderlerinin günlerdir evlerinde fiilen gözetim altında tutulduğu ve telefonlarının kesik olduğu haber veriliyor. Önceki gün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin ardından dün meclisteki muhafazakar milletvekillerinin "asılmaları" çağrısı yaptığı muhalefet liderlerinden Mehdi Kerrubi, ülkede demokratik değişim için bedel ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Muhalefet liderlerinin günlerdir evlerinde fiilen gözetim altında tutulduğu ve telefonlarının kesik olduğu haber veriliyor. Kerrubi, internet sitesinde (sahamnews.net) yayınladığı açıklamada, İran'da sosyal ve siyasi değişimi sağlamak için "bedel ödemeye" hazır olduğunu kaydetti. Tahran'daki hükümet karşıtı gösterilerin ertesinde dün muhafazakar milletvekilleri mecliste, muhalefet liderleri Kerrubi ile Mir Hüsayin Musavi ve Muhammed Hatemi'nin yargılanması ve "asılması" çağrısında bulunmuştu. Meclisteki 290 milletvekilinin 223'ünün imzaladığı ve oturumda okunan mektupta, "İnsanların sabrının taştığı ve herkesin Musavi ile Kerrubi'ye en ağır cezanın verilmesini istediği" iddia edilmişti. Muhalefet liderlerinin günlerdir evlerinde fiilen gözetim altında tutulduğu ve telefonlarının kesik olduğu haber veriliyor.