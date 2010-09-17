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Dünya

İRAN'DA KUR'AN

17 Eylül 2010 18:52

-İRAN'DA KUR'AN-I KERİM PROTESTOSU TAHRAN (A.A) – 17.09.2010 - ABD'de radikal gruplarca Kur'an-ı Kerim kopyalarının yakılması, İran genelinde protesto edildi. İran'ın diğer eyaletlerinin yanı sıra Tahran'da da cuma namazı sonrası on binlerce kişi, Amerikalı aşırı dinci grupların eylemini kınamak için gösteri düzenledi. Namazın kılındığı Tahran Üniversitesi bahçesinden İnkılab Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen vatandaşlar, ''ABD'ye ölüm'', ''İngiltere'ye ölüm'', ''İsrail'e ölüm'' sloganı attı. ''Kur'an-ı Kerim rahmettir, barıştır'', ''İslam'a, Kur'an'a canımız feda'' yazılı pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, ''Kutsal değerlere ihanet cesaretinde bulunanların cezalandırılması'' istendi. Eylemin gerçekleştirilmesi fikrini ortaya atan ABD'deki bir Protestan kilisesi rahibi için ''Siyonist rahip idam edilsin'' talebinde bulunan vatandaşlar, olaydan Amerikan yönetimini sorumlu tuttu. Okunan bildiride de Müslümanların söz konusu ihanet karşısında sessiz kalmayacağı belirtilerek, ''ABD'nin uluslararası düzeyde şikayet edilmesi'' istendi. "Akıl ve mantık karşısında yenik düşen radikal grupların, kutsal değerlere hakaret ederek çaresizliklerini ortaya koyduklarının" belirtildiği bildiride, bu tür eylemlere karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi. Gösteri, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi. Bu arada Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Ahmed Cenneti de cuma hutbesinde söz konusu eylemi ''delilik'' olarak tanımladı ve "Kur'an'ın tüm insanlık için gönderilmiş hidayet kitabı olduğunu" söyledi. "İhaneti gerçekleştirenlerin bizzat kendilerinin zarar göreceğini" kaydeden Cenneti, ''Hiçbir akıl ve mantık sahibi insan bu işi yapmaz'' ifadesini kullandı. ''Kalpleri derinden yaralanan Müslümanlar bu musibet ve faciadan dolayı Allah'a şikayette bulunuyor'' diyen Cenneti, Müslümanların, tüm ilahi kitaplara saygı gösterdiğini belirtti.

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