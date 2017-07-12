İran'da kamusal alan tartışması: Araç içinde baş açılabilir mi?

Tesettürün zorunlu olduğu İran’da polislerin, otomobil sürerken türbanlı olmayan kadınlara para cezası kesmesi ya da araçlarına geçici olarak el koyması her yaz döneminde olduğu gibi yine ülkede kamusal alan/özel alan tartışması başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuda ayrışan görüşlerden biri araçların içerisinin özel alan olduğu ve polisin buraya müdahale yetkisinin olmadığı şeklinde. Diğer görüş ise trafikteki otomobillerin de kamusal alana dahil olduğunu savunuyor.

Bagaj mahrem alan

İran Yargı Erki Başkanvekili Hadi Sadıki, “Aracın bagaj gibi görünmeyen bölümü özel alandır, ancak görülen kısımları özel alan olmaktan çıkar” açıklamasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 2015’te “Bu bir polis memurunun işi değildir” diyerek araçların içine müdahaleyi eleştirmişti.