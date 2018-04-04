İran'da kahvehanede yangın: 11 ölü, 13 yaralı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir kahvehanede sabaha karşı çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Ahvaz'daki bir kahvehanede çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 13 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.



Sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çabası sonucu 6 kişinin yangından kurtarıldığı ifade edildi.

Kundaklama şüphesi

Olayla ilgili basına bilgi veren Huzistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kasımpur, olayda şüpheli olarak değerlendirilen bir kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.



Kundaklama ihtimalinin araştırıldığını belirten Kasımpur, "Dört saatten kısa bir sürede olayın baş şüphelisi gözaltına alındı. Polis şu anda olayı tüm boyutlarıyla inceleyerek hadisenin ana nedenini belirlemeye çalışıyor" dedi.



İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaleti, geçen hafta devlet televizyonunda ülkedeki Araplara yönelik "ayrımcı ve ırkçı" içerikli bir program yayınlandığı gerekçesiyle düzenlenen protestolara sahne olmuştu.