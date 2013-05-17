İran'da kadınların aday olması iptal

İran'da anayasanın kadınların 14 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine izin vermediğine kanaat getirildi. 30 kadının cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edildi.



İran Anayasa Muhafızları Konseyi üyesi Muhammet Yazdi, kadınların cumhurbaşkanı adayı olmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 30 kadın aday olmuştu. Ama kendilerinin adaylıklarının onaylanmasına ihtimal verilmemekteydi.

Anayasa Muhafızları Konseyi adayların İslami sicillerini kontrol etmekle görevli.

Gözlemciler kadınların cumhurbaşkanlığına aday olmaları konusunda İran anayasasında belirsizlik olduğunu söylüyor.

Buna rağmen, bu son kararın konuyu kapatacağı düşünülüyor.

Yarı resmi Mehr haber ajansı Yazdi'nin kadınların cumhurbaşkanı olmasına "izin vermediğini" ve bu yüzden kadınların aday olmasının da "yasak olduğunu" söylediğini aktarıyor.

Yine de İran'da kadınlar milletvekilliğine aday olup meclise girebiliyor.



BBC Türkçe