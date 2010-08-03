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Dünya

İRAN'DA KADIN MAHKUMA RECM CEZASI VERİLMESİ TAHRAN (A.A)

03 Ağustos 2010 15:15

-İRAN'DA KADIN MAHKUMA RECM CEZASI VERİLMESİ TAHRAN (A.A) - 03.08.2010 - İran Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, İran'da recmedilerek ölüm cezasına çarptırılan kadına sığınma hakkı tanıyarak duygusal hareket ettiğini ve olayı tam bilmediğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehmanparast, "Lula da Silva'nın çok insani ve duygusal bir mizacı olduğunu, şüphesiz bu olayla ilgili kendisine yeterince bilgi verilmediğini" belirtti. Mehmanparast, "bütün yapabileceklerinin, olayı anlaması için, suç işlemiş olan bu kadının vakasının detaylarını Lula da Silva'ya iletmek olduğunu" söyledi. Lula da Silva, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a, Brezilya'nın Sakine Muhammed Aştiyani'ye sığınma hakkı sağlamasına izin vermesi çağrısı yapmıştı. Zina suçu işlediği gerekçesiyle beş yılını hapiste geçiren ve suçlamaları reddeden iki çocuk annesi Aştiyani'ye verilen recm cezası, uluslararası toplumda tedirginlik ve infial yaratmıştı.

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