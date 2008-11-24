İran’da işsizlik yeniden çift rakamlarda

İran'da yılın ilk çeyreğinde tek haneye düşen işsizlik oranı yeniden çift rakama yükseldi.



İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, yılın ilk üç ayında yüzde 9,6'ya kadar düşen işsizlik oranı Kasım ayı itibariyle yüzde 10,5'e yükseldi.



Potansiyel iş gücünün yüzde 10'unun işsiz olduğu ülkede, mevcut işsizlerin yüzde 15,6'sını üniversite mezunları oluşturuyor.



Gerekli tedbirler alınmazsa, ülkede gittikçe artan üniversite mezunu işsiz sayısının daha da artacağı uyarısında bulunuldu.



Geçen yılki istatistiklere göre 2,5 milyon işsizin olduğu ülkede, çoğunluğu Afganistanlı 2 milyondan fazla kaçak işçi bulunuyor.



72 milyonluk İran'da nüfusun üçte ikisini 30 yaşın altındakiler oluşturuyor.



İran'da yılda yaklaşık 750 bin kişinin iş gücü pazarına dahil olduğu belirtildi.





