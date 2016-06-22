İran'da IŞİD operasyonu

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkesinde düzenlenen IŞİD operasyonunun ayrıntılarını haber ajansı İSNA'ya anlattı. Operasyonda 10 zanlının yakalandığını belirten Alevi, 100 kiloyu aşkın patlayıcının ele geçirildiğini söyledi.
IŞİD'in 50 dolayında eylemini, İran genelinde ve 6 günlük bir süre içinde düzenlemeyi planladığını belirten İstihbarat Bakanı Alevi, teröristlerin hedefleri arasında nüfusu yoğun merkezlerin bulunduğunu kaydetti.
İran İstihbarat Bakanlığı pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada İran'a yönelik "bugüne kadarki en büyük terörist" saldırının engellendiğini duyurmuştu.
Şii İran, Sünni terör örgütü IŞİD'in önde gelen düşmanları arasında yer alıyor. Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı verilen savaşa yıllardır İran birlikleri de katılıyor.