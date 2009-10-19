İran'da intihar saldırısı: 42 kişi öldü

İran'ın güneydoğusunda Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızlarını hedef alan saldırıda aralarında Kara Kuvvetleri komutan Yardımcısı'nın da bulunduğu 42 kişi ölürken, 28 kişi de yaralandı. Saldırıda bir aşiret lideri ve civillerin de öldüğü belirtildi. Devrim muhafizlarını hedef alan saldırıyı bir intihar bombacısı gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları terör saldırısında ABD'nin parmağı var iddiasını ortaya attı.





İran devlet televizyonu, saldırıda Devrim Muhafızlarının Kara Kuvvetleri komutan yardımcısıyla birlikte onlarca ölen ve yaralananlar da olduğunu haber verdi.



Fars ajansının haberinde de saldırıda Devrim Muhafızlarının birçok üst düzey komutanının öldüğü duyuruldu.



Haberde, sabah saatlerindeki saldırıda ölenler arasında, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Nur Ali Sustari, Devrim Muhafızlarının Sistan Belucistan Komutanı General Muhammed Zadeh, İranşar kenti Devrim Muhafızları komutanı ile Emir El Momenin kentinin birlik komutanının bulunduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunu, Devrim Muhafızları'na dayandırdığı haberinde terör saldırısında ABD ile bağlantılı yabancı unsurların parmağı olduğunu duyurdu.



Fransız haber ajansı AFP de Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de üst düzey komutanların öldüğünü doğruladığını bildirdi.



Sistan-Belucistan eyaletinde daha önce de çok sayıda terör eylemi düzenleyen Cundullah örgütünün saldırıyı yapmış olabileceği düşünülüyor.

Eyalette Abdulmelik Rigi liderliğindeki bölücü ve ayrılıkçı teröristler ile güvenlik güçleri arsında zaman zaman çatışmalar oluyor.

Örgüt, en son Zahidan kentinde 28 Mayıs 2009'da 25 kişinin ölümü ve 119 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan cami bombalanması eylemini üstlenmişti.