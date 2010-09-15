-İRAN'DA İÇKİLİ PARTİYE 60 TUTUKLAMA TAHRAN (A.A) - 15.09.2010 - İran'da hafta sonunda parti düzenleyen 60 kişinin tutuklandığı bildirildi. Cem-i Cem gazetesi, cumartesi günü kadın ve erkeklerin birarada olduğu, içki servisi yapılan partide, polisin, 60 genç erkek ve kadını tutukladığını yazdı. Gazete, başkent Tahran yakınlarında yapılan bahçe partisine düzenlenen baskında, tutuklananlar arasında İranlı bir futbolcunun da bulunduğunu kaydetti. İran polisi, 2008 yılından beri ahlak dışı olarak nitelediği etkinliklere izin vermiyor. İran'daki yasalara göre, kadınlar saçlarını ve vücutlarını örtmek zorunda. Alkol kullanmanın yasak olduğu ülkede, kadınlar ve erkeklerin özgürce birarada olmaları da engelleniyor. Yasakları ihlal edenlere kırbaç, para ve hapis cezaları veriliyor.