İran'da Hasan Ruhani önde

İran’da Mahmud Ahmedinejad’ın yerine geçecek ismi belirlemek için halk sandık başına gitti. Seçimlerin ilk turunda muhafazakarlar adayların oyları bölündü, seçimde üç muhafazakar aday yarışıyor.

Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bagir Galibaf ilk sonuçlara göre oyların yüzde 17'sini aldı.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre şu ana kadar 8 milyon 319 bin oy sayıldı. Bu oyların 4 milyon 125 binini reformcu Hasan Ruhani aldı.

Muhafazakar aday Muhammed Bagir Galibaf ise şu ana kadar 1 milyon 341 bin oy aldı.