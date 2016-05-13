İran'da gözaltına alınan ABD askerlerin komutanının rütbesi düşürüldü

ABD Donanması, Ocak ayında Basra Körfezi'nde İran karasularına girdikleri gerekçesiyle kısa bir süreliğine gözaltına alınan 10 ABD askerinin komutanının rütbesini düşürdü.

ABD Donanması yazılı açıklamasında ordunun, olay sırasında filodan sorumlu olan komutan Eric Rasch'a duyduğu güveni kaybettiğini söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan Donanma'dan bir yetkili, komutanın başka bir mevkide görevlendirildiğini söyledi ancak yeni görevin ne olduğuna dair ayrıntı vermedi.

Ocak ayında İran karasularına giren ABD gemisindeki biri kadın 10 Amerikan askeri İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İran, 'ABD'nin sınır ihlali nedeniyle özür dilediğini' belirtip Washington ile Tahran arasındaki diplomasi trafiğinin ardından 15 saatlik gözaltı sonrası askerleri serbest bıraktı.

İran, gözaltına alınan askerlerin "İran karasularına girişlerinin kasıtlı olmadığının anlaşılması ve özür dilenmesi üzerine serbest bırakıldıklarını" duyurmuştu.

ABD Donanması Perşembe günkü açıklamasında Rasch'ın etkin bir liderlik gösteremediğini ve bunun da filoyu yanlış yönlendirmesine, rehavete ve birliğindeki standartları koruyamamasına neden olduğunu kaydetti.