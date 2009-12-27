İran'da gerginlik sürüyor

T24 -

'Şüpheli ölümler'

ABD ve Fransa'dan kınama

Dubai Devlet Televizyonu'nu muhabiri kayboldu

Gösteriler Haziran'dan bu yana sürüyor





'Kimliği bilinmeyen saldırganlar'









El Cezire: Polis havaya ateş açtı





Tahran'da dün (27 Aralık 2009) başlayan ve gece de devam eden gösteriler sırasında en az 5 kişinin öldüğü kesinleşirken olaylara tanık olanlar, muhalif kaynaklar ve internet siteleri ölü sayısını 1 olarak açıklıyor. İran polisi gösteriler sırasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, en az 300 kişinin de gözaltına alındığını açıklarken Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı kınama açıklamasında 8 kişinin öldürülmüş olabileceğini belirtilirken ölü sayısında bir netlik bulunmuyor.Muhalif kaynaklar Tahran'daki gösteriler sırasında aralarında Haziran ayındaki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan muhalif lider Mir Hüseyin Musavi'nin yeğeninin de bulunduğu 5 göstericinin, Tebriz'deki protestolar esnasında 4 göstericinin ve bir göstericinin de Şiraz'daki eylemlerde hayatını kaybettiği açıklandı.Tahran'da gerçekleştirilen protestolarda bazı bölgelerde göstericilerin polisi püskürttüğü, polis araçlarını ve motorlarını ateşe verdiği de ifade edildi.İran polisi kalabalığın üzerine ateş açtıkları iddialarını reddediyor ve "şüpheli" bazı ölümlerin söz konusu olduğunu savunuyor.İran'da muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, hükümetin dünkü (27 Aralık 2009) protesto gösterilerini bastırma şekline eleştirilerde bulundu.Mehdi Kerrubi, bir İran hükümetinin Şiiler için kutsal bir gün kabul edilen Aşure gününde ateş açılması talimatı vermesinin geçmişte eşi benzeri olmadığını söyledi.Washington yönetimi, İran'da 2 gündür süren hükümet karşıtı gösterilerle ilgili, Tahran hükümetinin sivillere yönelik ''haksız baskısını'' kınadığını belirterek ABD'nin, protestocuların yanında olduğunu bildirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Mike Hammer, yaptığı açıklamada, ''Tarih ve umut, barışçıl yollarla evrensel haklarının peşinde olanların yanındadır ve ABD de aynı biçimde'' dedi.Bu arada, Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki gösterilerde protestoculara karşı ''şiddet'' kullanılmasını kınayarak, Tahran'daki gösterilerde 8 kişinin "öldürülmüş" olabileceğini ileri sürdü.Bakanlık açıklamasında, İran'da artan krize siyasal çözüm çağrısında bulunuldu.Dubai Devlet Televizyonu, İran'ın başkenti Tahran'daki bir muhabirlerinin kaybolduğunu bildirdi.Televizyonun bir yetkilisi, Tahran'daki muhabirleri Suriye vatandaşı Reda el Başa ile dün (27 Aralık 2009) öğlenden bu yana iletişim kuramadıklarını söyledi.Tahran'da reform yanlılarının gösterileri sırasındaki çatışmalarda ölenler arasında muhabirlerinin olmadığını bildiklerini belirten Dubai Devlet Televizyonu'nun yetkilisi, ancak gözaltında olanların listesini edinmeyi beklediklerini kaydetti.İran'da haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz için düzenlenen gösterilerden bu yana protesto gösterilerini yabancı basın-yayın organlarının doğrudan izlemesine izin verilmiyor.Haziran ayında İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana protesto gösterileri yapılıyor.Muhalifler, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ikinci bir dönem için koltuğunu koruduğu seçimlerde hile yapıldığını iddia edilirken, seçimlerin ardından düzenlenen protesto gösterilerinde çok sayıda kişi ölmüştü.Reuters Ajansı'na göre, devlet televizyonunun İngilizce yayın yapan kanalı Press TV'de, Tahran'daki gösterilerde 'kimliği bilinmeyen saldırganlar' tarafından öldürülenler arasında muhalefet liderlerinden Mir Hüseyin Musevi'nin yeğeninin de olduğu kaydetmişti.Polis ise yabancı basın-yayın organlarında, muhalefet internet sitelerine dayanılarak yayınlanan, kimi göstericilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü haberlerini yalanlamıştı.Muhalefet yanlılarının yayınlarına göre, Aşure Günü anma programı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dün (27 Aralık 2009) başkent Tahran'da başlayan hükümet karşıtı gösteriler, Tahran ile birlikte Tebriz, Şiraz, İsfahan ve Necefabad kentlerinde de düzenlenmiş ve bu gösterilerde güvenlik güçleriyle reform yanlıları arasında çatışmalar çıkmıştı.İran'da, son aylarda dinsel günler ve önemli tatil günleri muhalefet liderleri tarafından hükümet karşıtı gösteriler için kullanılıyor.Yarı resmi Fars haber ajansı, ayrıca muhalefet liderleri Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi yandaşlarının yabancı medyanın çağrısını izleyerek sokaklara çıktıklarını savunmuş, bu grubun kamu ve özel mülkiyete zarar verdiği, Aşure Gününe saygısızlık yaptıkları belirtilmişti.El Cezire'nin internet sitesinde, Tahran'ın merkezinde polisin havaya uyarı ateşi açtığı, göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtmişti.İran Devlet Televizyonu ise dün (27 Aralık 2009) Kerbela şehitlerinin anma törenlerinde "taşlı sopalı bir grubun" vatandaşlara saldırdığı ve çok sayıda kişinin yaralandığını söylemiş, saldırganları, ''fitneci ve bozguncu'' olarak adlandırmıştı.Gerginlik önceki gün (26 Aralık 2009), Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin yıldönümü dolasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde başlamıştı. Bir grup reformcu eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin konuşma yapmasını engellemişti.