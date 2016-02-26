İran'da genel seçim



İran'da bugün başlayan meclis genel seçimlerinde 290 üyeli meclis için 500'ü kadın olmak üzere 4844 aday çekişiyor.

Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra halefini tayin etmekle yetkili Uzmanlar Meclisi'nin 88 üyeliği için de oylama yapılıyor.

İran'da 55 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçim bölgesindeki ilk turda mutlak çoğunluğu kazanamayan ilk iki aday arasında ikinci tur oylama yapılacak.

Seçimler Ruhani'nin popülaritesini ölçecek

Seçimler, ılımlı adayları destekleyen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açısından da önem taşıyor.

Reformcu kanat adaylarının büyük çoğunluğu yetkili şura tarafından elenmişti.