İran'da gazeteci Sabiri serbest bırakıldı

İran'da ABD için casusluk yaptığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırılan İran asıllı Amerikalı gazeteci Roksana Sabiri'nin, cezasının 2 yıla indirilmesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.



İran adli makamları, cezası temyiz mahkemesince tecilli 2 yıl hapse çevrilmesinden sonra gazetecinin Tahran'daki Evin cezaevinden tahliye edildiğini belirtti.



Sabiri'nin avukatı Abdulsamed Horasani, mahkemenin kararıyla Sabiri'nin 5 yıl içinde İran'da herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmasının yasaklandığını ifade etti.



Kararın açıklanmasının ardından Tahran'daki Evin cezaevinin yolunu tutan Sabiri'nin babası Rıza Sabiri ile Japon asıllı annesi Akiko, kızlarının İran'dan ayrılmasına izin verileceğini söyledi.

