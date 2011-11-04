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Yaşam

İran'da futbolcu 'popo'ya dokundu 74 kırbaç aldı

İran bu kez, Mustafa Denizli’nin de bir dönem çalıştırdığı Persepolis takımının iki oyuncusunun...

04 Kasım 2011 02:00

T24 - İran bu kez, Mustafa Denizli’nin de bir dönem çalıştırdığı Persepolis takımının iki oyuncusunun gol sevinci nedeniyle karıştı.

Kusurlu harekete 74 kırbaç

Geçen cumartesi 3-2 kazanılan maçta, galibiyeti getiren gol sonrası sevinen futbolculardan birinin, takım arkadaşının poposuna eliyle bariz şekilde bastırması, büyük gürültü kopardı.Televizyonlardan da milyonlarca kişinin izlediği maçtaki ‘ahlaka mugayir’ olarak değerlendririlen bu sahne sonrası, meclis üyeleri, spor yetkilileri ve yargıçlar; Muhammed Nusreti ve Şeys Rızai adlı futbolcular için “hızlı ceza” talep etti. İran Futbol Federasyonu, derhal iki futbolcunun lisanslarını “süresiz” askıya aldı ve her birine 40 bin dolar para cezası verdi. Hakim Veliullah Hüseyni ise, “Bu suçun cezası 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç. Bu tür bir hareket binlerce izleyici ve TV kameraları önünde yapmak daha da kötü” dedi.

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