İran’da evlilik dışı seks arttı

İran’da erkeklerin dörtte birinin evlenmeden önce cinsel ilişkiye girdiği, evlenme oranlarının da düştüğü belirtildi.



İran'da 19-29 yaşları arasındaki erkeklerin yüzde 25’inden fazlasının evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Evlilik dışı seksin yasak olmasına karşın yaygınlaşması Tahran rejimini alarma geçirdi. Gençliğin sorunlarıyla ilgili bir kamu kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, evlilik öncesi cinsel ilişkilerin yüzde 13’ü istenmeyen hamilelik ve kürtaja neden oldu. İran’ın İslami yasaları, evlilik dışı cinsel ilişkinin yanı sıra kürtajı da yasaklıyor. Araştırma, erkeklerde evlenme yaşının 40, kadınlarda da 35’e çıktığını ortaya koydu.



Ulusal Gençlik Örgütü adlı kuruluşun sosyal-kültürel bölümü sorumlusu Ali Ekber Asarnia’nın aile değerlerini teşvik etmek için düzenlenen bir konferansta açıkladığı araştırma sonuçları, İran’da 15 milyon gencin evlilik çağında olduğunu ve bu sayının her sene 1.5 milyon arttığını gösterdi. Hükümetin teşvik etmesine karşın, İran’da evlenenlerin sayısı 2005’ten bu yana yüzde 1.2 oranında düşüş gösterdi. İran hükümeti evlenmek isteyenlere eş bulmada yardımcı olacak bürolar da kurmuştu.