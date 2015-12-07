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Dünya

İran'da domuz gribi salgını: 33 ölü

İran Sağlık Bakanlığı, domuz gribi vakalarının ülke geneline yayılmasını beklediklerini belitti

07 Aralık 2015 23:27

İran Sağlık Bakanlığı, Sistan, Beluçistan ve Kirman eyaletlerinde, domuz gribi sebebiyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, domuz gribi vakalarının artmasının beklendiği belirtildi.

İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Ekber Seyyari, "Grip sebebiyle 28 kişi Kirman, 5 kişi de Sistan-Beluçistan eyaletinde hayatını kaybetti" dedi.
Hayatını kaybedenlerden 4 kişinin hamile olduğunu dile getiren Seyyari, grip türünü H1N1 (domuz gribi) olarak duyurdu.

Ölümlerin yaşandığı iki eyaletin dışında, Tahran, Kermanşah, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde aynı hastalığa yakalananlar bulunduğunu belirten Seyyari, "Sağlık Bakanlığı, bu hastalığın gelecek günlerde ülkede daha da yayılacağını öngörmektedir" ifadelerini kullandı.

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