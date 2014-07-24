İran'da din polisi sokakta yemek yiyen adamın dudağında sigara söndürdü

İran’ın Kirmanşah kentinde ramazan ayında sokakta yemek yediği gerekçesiyle İranlı bir Hıristiyan’ın dudakları din polisi tarafından sigarayla yakıldı.

Olayı doğrulayan Kirmanşah Vali Yardımcısı Ali Eşref Kerami’nin açıklamasına göre, adı gizli tutulan ve İran vatandaşı olan bir Hıristiyan erkek , ramazan ayı olmasına rağmen açıkta yemek yediği gerekçesiyle dudaklarının sigarayla yakılması cezasına çarptırıldı.

Ceza Kirmanşah’ta bir meydanda toplanan yüzlerce kişinin gözleri önünde infaz edildi.

Vali Yardımcısı Kerami, oruç tutmayan beş Müslüman’ın da 70’e kırbaçla cezalandırıldığını bildirdi.