İran ikiz depremle sarsıldı: 250 ölü, 2 bin yaralı

İran'ın Türkiye sınırına yakın Tebriz bölgesi 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 6.2'nin ardından bir de 6.0 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. İki deprem sonucunda 250 kişinin öldüğü, iki binden fazla insanın da yaralandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, son verilere göre, dün Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen iki şiddetli depremde ölü sayısını 250, yaralı sayısını da 2 bin olarak duyurdu. Ölü ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe edildiği belirtildi.

Depremin merkez üsleri olan Eher, Verzegan ve Heris ilçelerine bağlı 110 köyün tamamen ya da kısmen tahrip olduğu kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye, çevre kentlerden de ilk yardım ve sağlık ekiplerinin sevkıyatına devam edildiği açıklandı.

Yaralıların bölge hastanelerindeki tedavisinin sürdüğü, enkazdan çıkarılan yeni yaralıların da hastaneye ulaştırılmasına çalışıldığı kaydedildi.



50'den fazla artçı



Bölgede büyüklükleri 2.5 ila 4.7 arasında değişen 50'den fazla artçı sarsıntı meydana gelirken, vatandaşlardan evlerine dönmeleri konusunda şimdilik acele etmemeleri istendi.

Bu arada Devlet televizyonu IRINN, İçişleri Bakanı Mustafa Muhammed Neccar'ın deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Merziye Vahid Destcerdi de Verzegan ilçesinde seyyar bir hastanenin kurulduğunu açıkladı.

Doğu Azerbaycan'da dün yerel saatle 16.53 ve 17.04'te 6,0 ile 6,2 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmişti.

Özellikle kırsal bölgelerde yıkıma neden olan depremin Batı Azerbaycan, Erdebil, Zencan ve Gilan eyaletlerinde de hissedildiği açıklanmıştı.



Türkiye'den de hissedildi



6.2 büyüklüğündeki ilk deprem yerel saatle 16.43’te meydana geldi. Kısa bir süre içinde 6.0'lık ikinci bir deprem daha oldu.



ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremlerin büyüklüğünü 6.4 ve 6.3 olarak tespit etti.



Depremde Tebriz şehrinin zarar görmediği ama civardaki 60 kadar köyde evlerin ağır hasarlı olduğu belirtildi.



Sarsıntıların Ermenistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'nin doğusunda da hissedildiği bildirildi.



İran'a yardım eli



Türk Kızılayı, İran’daki depremin ardından bölgeye sevk edilmek üzere insani yardım malzemelerini hazırladı. İran’ın başkenti Tahran’dan da hissedilen, 6,2 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki artçı depremler sonrası Verzegan, Ahar ve Heris ilçelerinde 6 köyün tamamen tahrip olduğu, bazı köylerde ise büyük çaplı hasar olduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Türk Kızılayı’nın depremin ilk dakikasından itibaren alarm durumuna geçtiği kaydedilirken derneğin, uluslararası yardım teklifini de İran Kızılayı’na ilettiği bildirildi. Depremden etkilenen bölgeye yakın olan Kuzey Anadolu (Erzurum) Bölge Afet Yönetim Merkezi’nin de alarm durumuna geçirildiği belirtilerek; gıda, içme suyu, battaniye ve mutfak setinden oluşan insani yardım malzemesi yüklü araçların İran Kızılayı’ndan gelecek cevap üzerine bölgeye sevk edileceği kaydedildi.