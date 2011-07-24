İran'da bir nükleer uzman daha öldürüldü

T24

Nükleer program tartışması



Olay yerinde polisin yaptığı ilk açıklamada bilimadamının eşinin de saldırıda yaralandığı söylendi.Bazı haberlerde saldırganların motorsiklet üzeinde olduğu ileri sürülüyor.İranlı nükleer bilimciler bir süredir suikast eylemlerinin hedefi haline gelmişti ve Isna'ya göre Rızai İran Atom Enerjşsş Kurumu ile bağlantılı bir uzmandı.Geçen yıl Kasım ayında saldırıya hedef olan iki nükleer bilimciden biri öldü, diğeri de yaralandı.2010 Ocak ayında da İranlı bir başka bilimadamı, Mesud Ali Muhammedi uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.İran bu saldırılardan İsrail istihbarat servisini sorumlu tutmuştu.İran'ın nükleer programı Batı tarafından kuşkuyla karşılanıyor.Nükleer silah üretmeye çalıştığı suçlamalarını reddeden Tahran hükümeti, nükleer tesislerinin tamamen sivil ve barışçıl amaçlı olduğunu belirtiyor.İran geçtiğimiz günlerde, uranyum zenginleştirme sürecini geliştirmek amacıyla nükleer tesislere çok daha kaliteli ve daha hızlı santrifüjler yerleştirdiklerini açıklamıştı.İran Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı nükleer faaliyetlerini sona erdirmesi yolunda gelen uluslararası çağrılara rağmen yaptı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, nükleer enerji faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği içinde sürdüğünü söyledi.Açıklamada, "BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun santrifüjleri bütünüyle denetleyebildiği" dile getirildi.ABD, İngiltere ve kimi Batılı devletler, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığına inanıyor.Ancak Tahran bu iddiaları kesin dille yalanlıyor ve yürütülen çalışmaların barışçıl amaçlı olduğunun altını çiziyor.Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra atom bombası yapmak için de kullanılabiliyor.Halihazırda İran'la nükleer faaliyetleri konusunda altı ülke müzakere yürütüyor.İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermeyi kabul etmediği için BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına tabi.İngiltere hükümeti geçen ay Tahran'ı BM kararına aykırı şekilde, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip füze denemekle suçlamıştı.İran, 10 günlük askeri tatbikat kapsamında 2000 kilometre menzilli karadan karaya 14 füzeyi başarıyla fırlatmıştı.Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, füzelerinin hiçbirinin nükleer kapasitesi olmadığını açıklamıştı.