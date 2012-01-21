İran'da Barbie operasyonu!



T24 - İran polisi, onlarca oyuncak mağazasının kapısına kilit vurdu. Nedeni ise satışı yasak olan Barbie bebekler. Yetkililer, ABD malı Barbie bebeklerin satıldığı diğer mağazaların da kapatılacağını duyurdu.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; İran polisi, ülkede satışı yasaklanmış olan ABD yapımı “Barbie” marka oyuncak bebeklerin kaçak olarak satışa sunulduğu mağazalara operasyon düzenledi. Mehr haber ajansına yaptıkları açıklamada, bu bebekleri satanların suç işlediğini kaydeden İranlı yetkililer, polisin operasyonlarını sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, çok sayıda oyuncak mağazasına baskın düzenlendiği ve onlarcasının da kapatıldığı bilgisini verdi. Operasyonlar, İran’da Batı kültürünün yayılmasına karşı alınan önlemlerin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.



İran polisi, ABD’li Mattel şirketi tarafından üretilen Barbie bebeklerin satışını engellemek için daha önce de operasyonlar düzenlemişti. İran'da Barbie'nin karşılığı olarak Dara ve Sara adlı bebekler üretilmişti Barbie bebekler, İran’da 90’lı yıllarda kültürel değerlere zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanmıştı. İran’da daha sonra iç talebi karşılamak için Barbie bebeklerin yerine Tahran’ın benimsediği kültürel değerlere uygun “Dara” ve “Sara” adlı oyuncak bebekler piyasaya sunulmuştu.





