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Dünya

İran'da bakan yardımcısına suikast

İran’da Sanayi Bakanı Yardımcısı Rahmatabadi, kimliği belirsiz saldırganların suikastı sonucu dün gece hayatını kaybetti

11 Kasım 2013 12:12


İran Sanayi Bakanı Yardımcısı Safder Rahmatabadi başkent Tahran’da uğradığı suikast sonucunda yaşamını yitirdi.

İran’da Sanayi Bakanı Yardımcısı Rahmatabadi, kimliği belirsiz saldırganların suikastı sonucu dün gece hayatını kaybetti.

ntvmsnbc'nin IRNA haber ajansına dayandırdığı habere göre, Sanayi Bakanı Yardımcısı Rahmatabadi'nin, Tahran'da Sebelan Meydanı'nda arabasına binmek üzereyken kimliği bilinmeyen saldırgan veya saldırganların saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Rahmatabadi’nin göğsüne iki el ateş edildiği ve olay yerinde öldüğü belirtildi.

İranlı yetkililer olay hakkında yapılan ilk incelemenin ardından, Rahmatabadi’nin aracının içinde boş kovanlar bulunduğunu, bu bulgunun saldırının aracın içinde düzenlendiğini gösterdiğini belirtti.

Polis, bir arbedeye dair belirti bulunmadığı bilgisini verirken, suikasti düzenleyenlerin Rahmatabadi’nin tanıdığı kişi veya kişiler olabileceği belirtildi.

 

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