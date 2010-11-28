-İRAN'DA 9 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ TAHRAN (A.A) - 28.11.2010 - Devlet tarafından içki yasağı uygulanmasına karşın özellikle içkili ev partilerinin yaygın olduğu İran'ın İsfahan kentinde ekim ayından bu yana 9 kişinin sahte ve bozuk içki yüzünden öldüğü bildirildi. İsfahan Başsavcısı Muhammed Rıza Habibi, yarı resmi Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, "Onlarca kişinin de ev yapımı ve bozuk içkileri tükettikleri için zehirlendiğini" söyledi. 1979'daki İslam Devriminden bu yana alkol tüketiminin yasak olduğu ülkede, yurtdışından ülkeye sokulan ya da ev yapımı içkiler, kaçak tüketiliyor.