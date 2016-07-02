İran'da 700 gazeteciye tehdit mesajı!

İran’da yüzlerce gazeteci, kimliği belirsiz bir kaynaktan ülke dışındaki “düşman” organizasyonlarla iletişim konusunda uyaran bir SMS mesajı aldı.

Mesajda, “Yurt dışı kaynaklı tüm düşman unsurlarla iletişim ve işbirliği, e-mail ya da diğer metotlarla iletişim bir suçtur ve adalet karşısına çıkarılacaktır. Bu SMS son uyarıdır” ifadeleri yer aldı.

İran basınında çıkan haberlerde, cuma günü gönderilen mesajı 700 kadar gazetecinin aldığı bilgisi yer aldı.

Gazeteciler endişeli

İranlı milletvekili Ali Motahari, mesajın gazeteciler arasında endişe yarattığını söyledi.

Motahari, “İstihbarat Bakanlığı'nın siber polisi SMS'in kaynağını bulmalı ve kamuyu bilgilendirmeli. Sorumlulara karşı hukuki yaptırım uygulanmalı. Basından, Basın Denetleme Kurulu sorumlu, başka organlar karışmamalı” dedi.

Şikâyette bulunacaklar

Mesajı alan bazı gazeteciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şikâyette bulunacaklarını bildirdi.

İran, vatandaşlarının yurt dışında Farsça yayın yapan BBC Farsça ya da Amerika'nın Sesi Farsça gibi basın kuruluşlarıyla her türlü iletişimini yasaklıyor.

Freedom House düşünce kuruluşu, nisan ayında İran'ı özgürlükler açısından en alt sıralarda yer alan 10 ülke arasında göstermişti.