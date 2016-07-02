T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da 700 gazeteciye tehdit mesajı!

İranlı milletvekili Ali Motahari, mesajın gazeteciler arasında endişe yarattığını söyledi

02 Temmuz 2016 20:23

İran’da yüzlerce gazeteci, kimliği belirsiz bir kaynaktan ülke dışındaki “düşman” organizasyonlarla iletişim konusunda uyaran bir SMS mesajı aldı.

Mesajda, “Yurt dışı kaynaklı tüm düşman unsurlarla iletişim ve işbirliği, e-mail ya da diğer metotlarla iletişim bir suçtur ve adalet karşısına çıkarılacaktır. Bu SMS son uyarıdır” ifadeleri yer aldı.

İran basınında çıkan haberlerde, cuma günü gönderilen mesajı 700 kadar gazetecinin aldığı bilgisi yer aldı.

 

Gazeteciler endişeli

 

İranlı milletvekili Ali Motahari, mesajın gazeteciler arasında endişe yarattığını söyledi.

Motahari, “İstihbarat Bakanlığı'nın siber polisi SMS'in kaynağını bulmalı ve kamuyu bilgilendirmeli. Sorumlulara karşı hukuki yaptırım uygulanmalı. Basından, Basın Denetleme Kurulu sorumlu, başka organlar karışmamalı” dedi.

 

Şikâyette bulunacaklar

 

Mesajı alan bazı gazeteciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şikâyette bulunacaklarını bildirdi.

İran, vatandaşlarının yurt dışında Farsça yayın yapan BBC Farsça ya da Amerika'nın Sesi Farsça gibi basın kuruluşlarıyla her türlü iletişimini yasaklıyor.

Freedom House düşünce kuruluşu, nisan ayında İran'ı özgürlükler açısından en alt sıralarda yer alan 10 ülke arasında göstermişti.

ETİKETLER

tehdit mesajıiraniranlı gazeteciler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24