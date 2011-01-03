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Dünya

İRAN'DA 7 UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A)

03 Ocak 2011 12:15

-İRAN'DA 7 UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A) - 03.01.2011- İran'da, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan yedi kişi idam edildi. Fars Haber Ajansı, yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapan 7 kişinin Kirmanşah eyaletindeki cezaevinde bugün idam edildiklerini duyurdu. Uyuşturucu kaçakçılığından sabıkaları bulunan bu kişiler hakkındaki kararın, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığı belirtildi. İran yasalarına göre, 30 gramdan fazla eroin bulunduran ve pazarlayanlar idam talebiyle yargılanıyor.

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