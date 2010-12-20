İran'da 6.5 büyüklüğünde deprem

T24 - Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Zahedan kentinin 214 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.Merkez, depremin yerin 12 kilometre altında meydana geldiğini belirtti. Deprem bölgesinin, 2003 yılında yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü depremin yaşandığı tarihi şehir Bem'e yakın olduğu belirtiliyor.



İran'ın güneyinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde ''birkaç kişinin'' öldüğü bildirildi. Devlet televizyonu, depremin vurduğu bölgede, dağlık, uzak köylerde ''bilinmeyen sayıda'' insanın öldüğünü duyurdu. Haberde, ''birkaç kişinin'' öldüğüne ilişkin ifade de yer aldı.



Devlet televizyonuna konuşan Kerman vilayetinden bir yetkili, dağlardaki köylerde bazı insanların öldüğü yönünde haberler geldiğini, ancak henüz kesin sayıyı bilmediklerini belirterek, bölgedeki köylere ulaşmanın çok zor olduğuna dikkat çekti

