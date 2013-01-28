İran'da 11 gazeteci gözaltında

İran'da 6 farklı basın kuruluşu için çalışan toplam 11 gazetecinin tutuklandığı kaydedildi.

İran'da merkezi yurtdışında bulunan ve Farsça yayın yapan medya örgütleriyle işbirliği yapma gerekçesiyle tutuklanan 11 gazetecinin, 6 farklı basın kuruluşu için çalıştıkları bildirildi.



Tutuklanan gazetecilerin çalıştığı kuruluşların başyazarları, Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, dün gece ''yabancılarla temasları'' nedeniyle tutuklanan gazetecilerin 7'sinin erkek, 4'ünün kadın olduğunu belirtti.

Bazı gazetecilerin, merkezi yurtdışında bulunan muhalif İran medyasında çıkan eleştirel veya feminist eylemleri destekleyen yazılarından ötürü geçmişte aylarca demir parmaklıklar arkasında tutuldukları ifade edildi.