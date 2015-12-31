'İran'a yeni yaptırımlar planlanıyor'



Wall Street Journal gazetesi, şahıs ve şirketlere karşı uygulanması planlanan yaptırımların gerekçesinin İran'ın füze programı ile bağlantıları olduğunu ileri sürdü. ABD Maliye Bakanlığı ve İran hükümeti, henüz habere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Haberde, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve balistik füzelerin geliştirilmesi için gerekli olan malzemeleri temin ettiği düşünülen bir şirket ile füze programında görevli beş İranlı memurun yaptırım listesinde yer aldığı kaydedildi. ABD'ye göre, ekim ve kasım aylarında iki uzun menzilli füze denemesi yapan İran, Tahran'ın balistik füze geliştirilmesini yasaklayan bir BM kararına aykırı hareket etti.

Yeni yaptırımların, Batılı ülkeler ile İran arasında uzun yıllar süren müzakerelerin ardından varılan nükleer anlaşmayı tehlikeye atmasından endişe ediliyor. Viyana Anlaşması, İran'ın nükleer programının kapsamını daraltması karşılığımda, ABD, AB ve BM'nin İran'a uyguladıkları ekonomik ambargoyu kademeli olarak kaldırmasını öngörüyor. İlk yaptırımların, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) Tahran'ı yükümlülüklerine uygun hareket ettiğini onaylamasının ardından kalkması bekleniyor.