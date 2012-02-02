İran'a yeni nükleer heyet

T24 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın tartışmalı nükleer programıyla ilgili Tahran'a bir heyet daha gönderiyor. Yeni görüşme 21 Şubat'ta.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Tahran'a yeni bir heyet göndereceğini bildirdi.



Kurumdan yayımlanan bildiride, Tahran'daki yeni görüşmenin 21-22 Şubat tarihlerinde yapılacağı belirtildi.



Bildiride, önceki ziyaretin heyete, kaygılarını anlatma ve önceliklerini belirleme olanağı verdiği kaydedildi.

'Yapılacak çok iş var'



Tahran'dan Viyana'ya dönen heyetin başkanı, UAEK Başkan Yardımcısı Herman M.G. Nackaerts de İran'ın tartışmalı nükleer programıyla ilgili ''Daha yerine getirilecek çok iş bulunduğunu'' belirtti.



Herman M.G. Nackaerts başkanlığındaki heyet 29-31 Ocak tarihlerinde İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA, 3 gün süren görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini, tarafların müzakerelere devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



