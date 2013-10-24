'İran'a yaptırımların kaldırılması için henüz erken'

Roma’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, nükleer programını şeffaflaştırma mesajları veren İran’a ilişkin, "Bu konudaki açılım çok iyi, ama kelimeler, asla eylemlerin yerini tutamaz. Tahran’a yönelik yaptırımları kaldırmak için henüz erken” dedi.

John Kerry, İsrail-Filistin barışı, İran’ın nükleer programı, Suriye ve Mısır ile Ortadoğu barışını masaya yatırmak için İtalya’nın başkentinde Benyamin Netanyahu’yla buluştu. Amerika Büyükelçiliği konutu Villa Taverna’da bir araya gelen ikili, 7 saat olarak planlanan görüşme arasında, basın mensuplarının karşısına geçip kısa bir açıklama yaptılar.

'Kötü bir anlaşma olacağına hiç olmasın'

İran’ın nükleer meselesinin, herkesin temel endişelerinin başında geldiğini belirten John Kerry, ancak İran rejiminin bu konudaki açılımının olumlu olduğunu ifade etti. Kerry, tek başına kelimelerin yeterli olmadığını söyleyerek, İran’ın eylemine bakmak gerektiğinin altını çizdi. Nükleer programının barışçıl amaçlarla olduğunun netlik kazanması ve tam şeffaflık belirtileri halinde, Amerika’nın Tahran’a yönelik yaptırımlarını kaldırmaya hazır olduğu mesajını yineleyen Kerry, “Ancak bunun için henüz erken” dedi.

Başbakan Netanyahu ise, İran’ın nükleer programı konusunda kötü bir anlaşmaya varılacaksa, hiç varılmamasının daha iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Netanyahu, İsrail-Filistin arasında barışın sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaparak, bunun için yoğun çaba gösteren John Kerry’ye teşekkür etti. İkili arasındaki görüşmenin 4 saatinin özel, geri kalan 3 saatin ise heyetler arasında gerçekleştiği belirtildi.